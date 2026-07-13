Sering Mengalah, Ini 4 Zodiak yang Paling Sulit Menolak Permintaan

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mengucapkan kata “tidak” bukanlah hal yang mudah. Mereka kerap merasa tidak enak hati untuk menolak permintaan orang lain, bahkan ketika keputusan tersebut membuat mereka harus mengesampingkan kebutuhan pribadi.

Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan perasaan dan kepentingan orang di sekitarnya. Sifat empati yang tinggi, keinginan untuk menjaga hubungan baik, atau kekhawatiran memicu konflik membuat mereka terkadang kesulitan menetapkan batasan.

Dilansir dari Baseline, berikut empat zodiak yang dikenal sebagai people pleaser atau sosok yang sering merasa sulit menolak permintaan orang lain.

1. Pisces

Pisces dikenal karena sifat penuh kasih sayang dan empati.

Mereka memiliki hati baik yang sering kali membuatnya sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain.

Mengapa? Karena mereka benar-benar peduli dan tidak ingin mengecewakan atau menyakiti orang-orang di sekitarnya.

Mereka selalu berusaha mendukung dan membantu orang lain, terkadang lupa bahwa dirinya sendiri juga memiliki kebutuhan.

2. Libra