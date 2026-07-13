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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.00 WIB

Bakat Melimpah, 4 Zodiak Ini Disebut Sering Gagal Mengoptimalkan Potensi Diri

ilustrasi zodiak selalu gagal. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak selalu gagal. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kemampuan dan peluang untuk berkembang, tetapi tidak semuanya mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Ada sebagian individu yang sebenarnya berbakat, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa, namun perjalanan hidup mereka sering kali diwarnai berbagai tantangan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai banyak hal. Namun, menurut para astrolog, karakter tertentu yang mereka miliki terkadang dapat menjadi penghambat sehingga membuat pencapaian mereka tidak sesuai harapan.

Dilansir dari Parent From Heart, berikut empat zodiak yang disebut memiliki potensi besar, tetapi sering mengalami kesulitan dalam meraih keberhasilan.

1. Aquarius

Aquarius dikenal karena pikiran inovatif dan berpikiran maju.

Akan tetapi, meskipun berwawasan luas, mereka cenderung tidak berprestasi.

Mengapa? Karena mereka bisa kesulitan untuk fokus.

Dengan pikiran bersemangat dengan ide-ide baru, mereka sering merasa sulit untuk bertahan pada satu proyek atau tujuan guna melihatnya sampai selesai.

Terlebih lagi, Aquarius sangat mandiri dan terkadang keinginan keras kepala untuk memiliki otonomi dapat membuatnya mendapat masalah.

2. Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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