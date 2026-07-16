4 Zodiak yang Paling Malas Cari Pacar Lewat Dating Apps, Pilih Gaya Pacaran Konvensional yang Klasik

JawaPos.Com - Beberapa zodiak merasa lebih nyaman menggoda ataupun berkenalan dengan orang lain melalui aplikasi kencan.

Namun, ada juga zodiak yang suka berkenalan secara langsung. Bisa dibilang, mereka anti menggunakan dating apps.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang benar-benar tidak menyukai dating apps.

Aries

Aries lebih memilih bertemu langsung agar bisa merasakan chemistry secara nyata. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk mengobrol lewat aplikasi kencan. Mereka terlalu tidak sabar untuk menunggu balasan dan lebih menyukai respon yang terjadi saat itu juga.

Cancer

Cancer ingin saling bertemu, memulai percakapan secara langsung. Bagi cancer dating apps terasa cukup mengintimidasi. Mereka tidak nyaman membicarakan diri sendiri atau mempromosikan kelebihan yang dimiliki sehingga kesulitan membuat biodata atau memilih foto yang bagus untuk dipasang.

Gemini

Bagi gemini memulai percakapan secara langsung jauh lebih mudah dan menyenangkan. Saat aplikasi kencan menawarkan terlalu banyak pilihan, mereka justru semakin sulit menentukan apa yang paling menarik bagi diri mereka. Gemini merasa lebih mudah menunjukkan pesonanya saat bertemu langsung.

Capricorn

Cancer juga bermimpi membangun kehidupan bersama belahan jiwanya. Mereka tidak ingin memperlakukan hubungan asmara seperti melamar pekerjaan. Mereka tidak mudah merasa cocok dengan kebanyakan orang. Bagi capricorn menggunakan aplikasi kencan lebih sering terasa melelahkan dan membuat stres daripada menyenangkan.