Selalu Mengalah, Ini 5 Zodiak yang Lebih Mementingkan Orang Lain

ilustrasi zodiak yang mengutamakan kebahagiaan orang lain. /Freepik
JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang rela mengesampingkan kebahagiaan pribadi demi memastikan orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan bahagia. Meski sikap tersebut mencerminkan kepedulian yang tinggi, jika dilakukan secara berlebihan justru bisa menguras energi emosional.
Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki sifat penyayang dan penuh empati sehingga cenderung lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kebutuhan mereka sendiri.
Lantas, zodiak apa saja yang paling sering mengorbankan kebahagiaan pribadi demi orang-orang terdekat? Dirangkum dari Parent From Heart, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter tersebut.
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1. Cancer
Cancer suka mengasuh dan empati. Mereka selalu siap mengulurkan tangan membantu atau mendengarkan dengan penuh simpati.
Keinginan bawaan untuk melindungi dan merawat sering kali membuat mereka mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri.
Bagi Cancer, melihat orang tercinta bahagia adalah sumber kegembiraan yang luar biasa.
Mereka akan berusaha keras, bahkan mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk memastikan orang-orang di sekitarnya merasa puas dan aman.
2. Libra
Libra selalu berusaha mencapai keseimbangan dan harmoni.
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