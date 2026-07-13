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Senin, 13 Juli 2026 | 17.38 WIB

3 Weton yang Keberuntungannya di Tahun 2026 Mengundang Banyak Rezeki ke Dalam Hidup

Weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan mengundang banyak rezeki ke dalam hidup. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan mengundang banyak rezeki ke dalam hidup. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup yang mmembahagiakan tentu hidup yang penuh dengan keberuntungan terkait banyak hal.

Salah satu yang paling didamba oleh kebanyakan orang tentunya keberuntungan terkait rezeki.

Dalam perhitungan primbon, ada beberapa weton yang diprediksi keberuntungannya terkait rezeki hadir di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan mengundang banyak rezeki ke dalam hidup.

1. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon merupakan orang yang pandai mencari rezeki.

Menurut perhitungan, kerezekian mereka di tahun 2026 dikatakan akan jadi salah satu yang paling besar.

Bila tahun ini dijalani dengan segenap kemampuan mencari uang yang ulung, maka bukan tidak mungkin kalau periode ini akan jadi fase perubahan.

Keuangan mereka sangat mungkin bisa melejit berkat banyaknya pendapatan atau uang yang bisa mereka hasilkan sepanjang tahun.

2. Weton Selasa Pahing 

Editor: Hanny Suwindari
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