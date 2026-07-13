Ramalan Shio Minggu Ini: Ada Keberuntungan Mendadak untuk 3 Shio, Anda Salah Satunya?

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Minggu ini menjadi periode penuh energi cerdas namun gelisah, pilihan-pilihan kecil mengarah pada hasil yang lebih besar.

Pekan ini membantu dalam berpikir praktis dan pengambilan keputusan yang cepat, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran yang terpendam.

Menurut horoskop mingguan Tiongkok, kesabaran adalah kunci utama dalam hal keuangan, keluarga, dan pekerjaan.

Jangan berbelanja secara impulsif, jangan menjawab dengan emosi, atau mengambil jalan pintas. Buatlah pilihan dengan perlahan, bukan dengan cepat.

Untuk mengetahui lebih lanjut, dilansir timesofindia, berikut deretan shio yang membutuhkan perhatian dan menarik keberuntungan sepanjang minggu ini.

Shio yang butuh perhatian

Kuda

Bagi mereka yang lahir di bawah shio Kuda, minggu ini mungkin membawa perasaan tidak sabar atau hambatan.