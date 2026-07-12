Rezeki Datang Bertubi-tubi, 7 Shio Ini Diyakini Memasuki Fase Penuh Keberuntungan

Ilustrasi shio yang dihantam rezeki besar (freepik)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada kalanya seseorang merasa segala sesuatu berjalan biasa saja tanpa perubahan yang berarti. Namun, menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap periode memiliki energi yang berbeda dan dapat membawa peluang baru bagi beberapa shio.
Pada momen tertentu, keberuntungan dipercaya hadir bersamaan dengan kesempatan, sehingga membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik. Perpaduan antara kerja keras, waktu yang tepat, dan energi positif disebut dapat menghadirkan perubahan yang signifikan.
Berdasarkan perhitungan astrologi Tiongkok untuk tahun 2026, tujuh shio diperkirakan memasuki fase yang lebih menguntungkan, terutama dalam hal rezeki dan peluang meraih kesuksesan. Periode ini diyakini menjadi saat yang baik untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.
Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki peluang menikmati keberuntungan tersebut? Simak ulasan lengkapnya yang dirangkum JawaPos.com dari kanal YouTube Rezeki & Hoki.
1. Shio Naga
Shio Naga tak hanya dikenal sebagai simbol keberuntungan, tapi di pertengahan 2026, makna itu benar-benar terasa nyata.
Pendapatan mereka diprediksi melonjak drastis, baik dari usaha yang tengah dijalankan maupun dari peluang tak terduga yang datang menghampiri.
Tak sekadar materi, Naga juga berpotensi meraih relasi strategis, kontrak bernilai besar, hingga tawaran investasi yang datang di waktu yang tepat. Tahun ini, aura keberuntungan benar-benar berpihak pada mereka.
2. Shio Tikus
Di balik ketekunannya yang tenang, Shio Tikus menyimpan semangat pantang menyerah. Kini, di pertengahan 2026, usaha lama mereka mulai menunjukkan hasil nyata. Rezeki datang bertubi-tubi, dari promosi jabatan, proyek yang sukses, hingga pesanan tak terduga.
Menariknya, semua itu hadir justru saat mereka hampir kehilangan harapan. Seolah semesta memberi balasan tepat di titik lelahnya.
3. Shio Kelinci
Lembut namun cerdik, Shio Kelinci menyimpan kreativitas dan naluri bisnis yang tak bisa diremehkan.
Di tahun 2026, rezeki mereka justru datang dari hal-hal yang semula dianggap sepele, mulai dari produk rumahan, konten digital, hingga proyek sampingan.
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