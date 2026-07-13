Juli 2026 Jadi Titik Balik? Menurut Tarot, 4 Shio Ini Berpeluang Mengubah Harapan Menjadi Kenyataan

JawaPos.com - Harapan sering kali menjadi alasan seseorang terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Ada yang berharap memperoleh karier yang lebih baik, kondisi keuangan yang semakin stabil, hingga hubungan yang lebih harmonis.

Meski hasil akhirnya ditentukan oleh usaha dan keputusan yang diambil, sebagian orang juga menjadikan pembacaan tarot sebagai sarana refleksi untuk melihat potensi energi yang sedang berkembang.

Dalam praktiknya, tarot bukanlah alat untuk memastikan masa depan secara mutlak.

Kartu-kartu yang muncul lebih dipahami sebagai simbol yang menggambarkan peluang, tantangan, dan arah yang mungkin sedang terbuka.

Karena itu, hasil pembacaan tarot sebaiknya dipandang sebagai motivasi untuk mengambil langkah yang lebih bijaksana, bukan sebagai kepastian yang harus dipercaya sepenuhnya.

Menurut pembacaan tarot untuk Juli 2026, terdapat empat shio yang disebut memiliki energi positif sehingga berpeluang lebih besar mengubah harapan menjadi kenyataan.

Energi tersebut diyakini dapat mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga pengembangan diri. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Naga Shio Naga menjadi salah satu shio yang memperoleh energi paling kuat dalam pembacaan tarot periode Juli 2026.