Doanya Disebut Penuh Keberkahan, 5 Shio Ini Dipercaya Kerap Mendapat Kelancaran Rezeki

ilustrasi shio doanya tembus langit ketujuh. (freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki keberuntungan tersendiri karena dikenal tekun, memiliki keyakinan kuat, dan selalu berusaha dalam mengejar tujuan hidup.
Mereka disebut tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga menyertainya dengan kerja keras serta ketekunan sehingga peluang meraih hasil yang diinginkan semakin besar, termasuk dalam urusan finansial.
Mengutip Naurakom, berikut lima shio yang diyakini memiliki doa yang kuat dan kerap mendapatkan keberkahan dalam perjalanan hidupnya. Apakah shio Anda termasuk?
1. Ayam
Shio Ayam dikenal penuh dengan energi dan semangat.
Mereka terampil dan berbakat dalam berbagai bidang, hal ini membuat doanya untuk mendatangkan kekayaan bisa terkabul.
Selain itu, mereka mampu mengembangkan potensi serta pandai berkomunikasi dan memiliki jaringan luas sehingga berpeluang besar mendatangkan kekayaan.
2. Kerbau
Shio Kerbau dikenal kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan.
Mereka memiliki sifat yang tahan banting dan tidak mudah menyerah.
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