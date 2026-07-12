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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.01 WIB

6 Shio Ini Diyakini Memiliki Jalan Rezeki Lancar dan Berpeluang Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio dipercaya tidak hanya menjadi penanda tahun kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Setiap shio disebut memiliki keunikan serta energi berbeda yang dipercaya memengaruhi keberuntungan dan nasib pemiliknya.

Di antara berbagai shio, terdapat enam yang dianggap memiliki peluang besar untuk mendapatkan kelimpahan rezeki, perlindungan, serta kesuksesan dalam kehidupan.

Mengutip Naurakom, enam shio ini disebut-sebut memiliki keberuntungan finansial dan perjalanan hidup yang penuh kemajuan.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal karena kecerdikan dan ketangkasannya dalam mencari peluang dalam hubungan.

Mereka mudah menarik kebahagiaan dan keberuntungan karena dipercaya memiliki kantong ajaib yang membawa berkah dan peluang rezeki dari berbagai sumber.

Selain itu, mereka punya kemampuan untuk menemukan jalan keluar dari situasi sulit dan selalu menemukan cara mencapai keberhasilan.

2. Kerbau

Shio Kerbau melambangkan kerja keras dan ketekunan, sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kemajuan karier.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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