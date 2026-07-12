10 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Potensi Meraih Kekayaan dan Kesuksesan Finansial

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kemampuan, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan.
Beberapa tanggal lahir bahkan disebut memiliki energi yang mendukung kemampuan dalam mengelola keuangan dan menciptakan peluang kesuksesan.
Mengutip AstroTalk, terdapat sepuluh tanggal lahir yang diyakini memiliki bakat dalam membangun kestabilan finansial dan meraih keberlimpahan rezeki.
1. Tanggal 1 dan 28
Orang yang lahir pada tanggal ini dikaitkan dengan kepemimpinan, kemandirian, dan inovasi.
Mereka memiliki dorongan, tekad, dan jiwa kewirausahaan yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan finansial.
2. Tanggal 8, 17 dan 26
Mereka yang lahir pada tanggal ini membawa energi kelimpahan, kekuatan, dan kesuksesan materi.
Individu-individu ini ahli strategi alami, yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan mudah.
Rasa ambisi dan kepraktisan bawaan yang kuat dapat membawa mereka pada pencapaian finansial yang hebat.
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