Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.05 WIB

10 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Potensi Meraih Kekayaan dan Kesuksesan Finansial

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kemampuan, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Beberapa tanggal lahir bahkan disebut memiliki energi yang mendukung kemampuan dalam mengelola keuangan dan menciptakan peluang kesuksesan.

Mengutip AstroTalk, terdapat sepuluh tanggal lahir yang diyakini memiliki bakat dalam membangun kestabilan finansial dan meraih keberlimpahan rezeki.

1. Tanggal 1 dan 28

Orang yang lahir pada tanggal ini dikaitkan dengan kepemimpinan, kemandirian, dan inovasi.

Mereka memiliki dorongan, tekad, dan jiwa kewirausahaan yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan finansial.

2. Tanggal 8, 17 dan 26

Mereka yang lahir pada tanggal ini membawa energi kelimpahan, kekuatan, dan kesuksesan materi.

Individu-individu ini ahli strategi alami, yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan mudah.

Rasa ambisi dan kepraktisan bawaan yang kuat dapat membawa mereka pada pencapaian finansial yang hebat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan dan Nasib Baik, Apa Saja? - Image
Zodiak

9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan dan Nasib Baik, Apa Saja?

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.55 WIB

5 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Bakat Menghasilkan Uang dan Meraih Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

5 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Bakat Menghasilkan Uang dan Meraih Kesuksesan Finansial

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.54 WIB

Perpaduan Unik, 4 Tanggal Lahir Ini Diyakini Memiliki Kecerdasan dan Intuisi Tinggi - Image
Zodiak

Perpaduan Unik, 4 Tanggal Lahir Ini Diyakini Memiliki Kecerdasan dan Intuisi Tinggi

Minggu, 12 Juli 2026 | 19.12 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore