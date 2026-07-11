7 Shio Ini Dipercaya Mencapai Kesuksesan Tinggi Berkat Kerja Keras dan Perjuangan

Ilustrasi shio yang berada di level tinggi dan dapat nilai 100 dari usahanya (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi simbol tahun kelahiran seseorang berdasarkan siklus 12 tahun dalam kalender Tionghoa. Setiap shio diyakini memiliki karakter, kepribadian, serta peruntungan yang berbeda-beda.
Selain dipengaruhi oleh simbol hewan, astrologi Tiongkok juga mengenal lima unsur utama, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air yang dikenal sebagai bagian dari konsep Wu Xing. Kombinasi unsur dan shio tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup serta keberuntungan seseorang.
Di balik kepercayaan tersebut, setiap shio juga mengandung nilai tentang pentingnya usaha, ketekunan, dan pengembangan diri. Dalam budaya Tiongkok, shio sering dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari level dasar, menengah, hingga tinggi.
Shio yang berada pada tingkat tinggi dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberuntungan dan kesuksesan. Namun, pencapaian tersebut diyakini tidak datang begitu saja, melainkan membutuhkan kerja keras dan konsistensi.
Mengutip kanal YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang diprediksi mampu meningkatkan level kehidupan mereka dan meraih hasil terbaik dari usaha yang telah dilakukan.
1. Shio Tikus
Shio Tikus merupakan shio yang paling cerdas dan berpikiran tajam. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang di setiap situasi dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko.
Shio Tikus yang berada di level tinggi adalah mereka yang mampu mengembangkan kemampuan intelektual mereka dan mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi.
Mereka juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.
Dengan kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah, shio Tikus yang mencapai level tinggi dapat memperoleh nilai 100 dalam segala aspek kehidupan.
2. Shio Naga
Shio Naga merupakan shio yang penuh dengan energi dan semangat. Mereka memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain.
Shio Naga yang mencapai level tinggi adalah mereka yang mampu mengendalikan energi mereka dengan bijak dan menggunakan keberanian mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Mereka juga memahami kesuksesan tidak datang dengan mudah sehingga mereka selalu bekerja keras dan tidak pernah menyerah dalam mencapai impian mereka.
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