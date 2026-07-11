4 Shio Memasuki Periode Emas Sepanjang Juli 2026: Keberuntungan Besar Menghampiri Karier, Rezeki, hingga Asmara

JawaPos.com - Bulan Juli 2026 diprediksi menjadi momen yang penuh peluang bagi sejumlah shio.

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat 4 shio yang dipercaya memperoleh energi keberuntungan paling kuat dibandingkan shio lainnya.

Periode ini disebut sebagai fase emas karena berbagai kesempatan positif diperkirakan datang secara bersamaan, mulai dari urusan pekerjaan, keuangan, bisnis, hingga kehidupan percintaan.

Dalam tradisi ramalan tarot yang dipadukan dengan karakter masing-masing shio, keberuntungan tidak hanya dimaknai sebagai datangnya rezeki dalam bentuk materi.

Keberuntungan juga dapat berupa terbukanya kesempatan baru, bertemunya orang-orang yang membawa pengaruh positif, memperoleh kepercayaan lebih besar, hingga tercapainya harapan yang selama ini diperjuangkan.

Meski demikian, prediksi ini bukanlah kepastian. Ramalan shio dapat dijadikan sebagai hiburan sekaligus motivasi agar Anda semakin percaya diri dalam menyambut berbagai peluang.

Berikut 4 shio yang diprediksi memasuki periode emas sepanjang Juli 2026 dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Sabtu (11/07).

1. Shio Macan Memasuki Masa Penuh Keajaiban dan Peluang Baru

Shio Macan menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan paling besar pada Juli 2026.

Dalam pembacaan tarot, shio ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki karisma kuat, berwibawa, disiplin, cerdas, serta selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri.

Sifat tersebut dipercaya menjadi alasan mengapa banyak peluang baik mulai berdatangan.

Sepanjang Juli 2026, hampir setiap aktivitas yang dijalankan Shio Macan diperkirakan berjalan lebih lancar.

Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, kesempatan diterima di perusahaan yang diinginkan disebut semakin terbuka.

Tidak hanya itu, bagi yang telah bekerja, peluang memperoleh kenaikan gaji atau promosi jabatan juga diprediksi cukup besar karena hasil kerja mulai mendapatkan pengakuan.