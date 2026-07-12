Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.19 WIB

3 Zodiak yang Rezekinya di Bulan Juli 2026 Begitu Lapang, Duit Seperti datang Sendiri

Ilustrasi Zodiak yang rezekinya di bulan Juli 2026 diramalkan begitu lapang hingga duit seperti datang sendiri. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak yang rezekinya di bulan Juli 2026 diramalkan begitu lapang hingga duit seperti datang sendiri. (Freepik)

JawaPos.com - Pertengahan tahun 2026 ini dalam penerawangan astrolog sangat mungkin jadi periode yang ramah rezeki.

Bagi orang-orang yang dinaungi keberuntungan, beragam rezeki materi dikatakan akan mudah diperoleh. 

Malahan, tahun kuda api ini bisa menjadi fase hidup yang patut disyukuri ketika uang dapat mengalir begitu deras ke kehidupan seseorang.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang rezekinya di bulan Juli 2026 diramalkan begitu lapang hingga duit seperti datang sendiri. 

1. Zodiak Aries

Salah satu yang diramalkan rezekinya akan dilapangkan di bulan Juli 2026 ini adalah mereka yang berzodiak aries.

Di pertengahan tahun kuda api ini, hoki akan terasa sangat berpihak lantaran kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Pundi-pundi rupiah diprediksi akan mudah didapatkan, malahan terasa seperti datang dengan sendirinya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Juli 2026 Bakal Jadi Bulan Baik untuk 4 Zodiak Ini: Manfaatkan Energi Positif Sebaik-baiknya! - Image
Zodiak

Juli 2026 Bakal Jadi Bulan Baik untuk 4 Zodiak Ini: Manfaatkan Energi Positif Sebaik-baiknya!

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.27 WIB

Rezeki Datang Saat Harapan Hampir Padam, 4 Shio yang Diprediksi Lunas Utang pada Juli 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Datang Saat Harapan Hampir Padam, 4 Shio yang Diprediksi Lunas Utang pada Juli 2026

Minggu, 12 Juli 2026 | 02.37 WIB

4 Zodiak yang Paling Mudah Mengubah Peluang Jadi Kesuksesan pada Juli 2026, Siap Menikmati Masa Keemasan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Mudah Mengubah Peluang Jadi Kesuksesan pada Juli 2026, Siap Menikmati Masa Keemasan

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.50 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore