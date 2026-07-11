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Aulia Rahmi
Minggu, 12 Juli 2026 | 02.37 WIB

Rezeki Datang Saat Harapan Hampir Padam, 4 Shio yang Diprediksi Lunas Utang pada Juli 2026

Ilustrasi Lunas Utang (pressfoto/magnific) - Image

Ilustrasi Lunas Utang (pressfoto/magnific)

JawaPos.com - Utang sering menjadi salah satu beban terbesar dalam kehidupan seseorang.

Ketika cicilan menumpuk, tagihan terus berdatangan, dan kondisi keuangan belum stabil, banyak orang berharap ada titik terang yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Tidak sedikit pula yang mencari berbagai ramalan sebagai bentuk motivasi sekaligus hiburan.

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, ramalan shio kerap dikaitkan dengan datangnya peluang rezeki, keberuntungan, hingga perubahan kondisi finansial.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, prediksi ini sering menjadi gambaran mengenai potensi yang mungkin terjadi berdasarkan energi setiap shio.

Pada Juli 2026, terdapat 4 shio yang disebut memiliki peluang besar untuk melunasi utang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Sabtu (11/07).

1. Shio Kambing

Shio Kambing menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh angin segar dalam urusan keuangan pada Juli 2026.

Ramalan menyebutkan bahwa berbagai peluang rezeki dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka sehingga mampu membantu meringankan beban finansial yang selama ini dirasakan.

Karakter Shio Kambing yang dikenal jujur, mencintai kebersihan, setia, serta menyukai pola hidup sehat dipercaya menjadi salah satu energi positif yang memperkuat keberuntungan mereka.

Sikap konsisten dan kesabaran dalam menghadapi persoalan dinilai mulai membuahkan hasil.

Apabila ramalan ini terwujud, Shio Kambing berpotensi melunasi berbagai kewajiban finansial, baik cicilan bank, koperasi, pinjaman daring, maupun utang lainnya.

Kondisi tersebut diperkirakan membawa ketenangan sehingga mereka dapat kembali fokus menyusun masa depan keuangan.

2. Shio Babi

Ramalan Juli 2026 juga menempatkan Shio Babi sebagai salah satu shio yang diprediksi mengalami peningkatan kondisi ekonomi.

Editor: Novia Tri Astuti
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