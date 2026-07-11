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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.27 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu waktu yang cukup menantang bagi Capricorn. Berbagai situasi yang muncul, baik di rumah maupun di tempat kerja, berpotensi menguji kesabaran dan kemampuan Anda dalam mengelola emosi.

Meski demikian, bukan berarti semua berjalan buruk. Dengan tetap tenang, menyusun prioritas secara matang, dan mendekatkan diri melalui doa atau refleksi diri, Capricorn akan lebih mudah melewati tekanan yang datang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (11/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Sejumlah tantangan dapat muncul, terutama yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan meningkatnya berbagai tanggung jawab. Kekhawatiran yang berlebihan hanya akan menguras energi, sehingga penting untuk menjaga pikiran tetap tenang. Meluangkan waktu untuk berdoa atau menenangkan diri dapat membantu Anda menemukan ketenangan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka. Anda cenderung memendam perasaan sehingga pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan.

Cobalah mengungkapkan isi hati dengan jujur namun tetap lembut. Sikap terbuka akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan menghindari kesalahpahaman.

Karier Capricorn

Lingkungan kerja diperkirakan menghadirkan tantangan yang cukup besar. Tekanan pekerjaan yang meningkat dapat membuat Anda kehilangan fokus dan berisiko melakukan kesalahan.

Karena itu, susunlah prioritas pekerjaan dengan baik dan kerjakan setiap tugas secara bertahap. Perencanaan yang matang akan membantu Anda menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian. Anda berpotensi mengalami sakit kepala, flu, atau penurunan stamina akibat tekanan yang dirasakan sepanjang hari.

Editor: Sabik Aji Taufan
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