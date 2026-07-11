Ramalan Zodiak Capricorn 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Agnessz_arts)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn merasa sangat bersyukur dan menghargai keluarga serta teman-teman. Pergerakan ini memunculkan sisi Capricorn yang empati dan sensitif. Bersyukurlah atas hubunganmu dengan orang lain dan kesehatan yang dimiliki.
Lakukan sesuatu bagi mereka yang telah banyak berbuat baik untukmu. Semakin banyak rasa syukur yang Capricorn renungkan, semakin banyak kegembiraan yang akan Capricorn rasakan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 11 Juli 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Penampilan zodiak Capricorn yang menawan dan sikap yang cuek akan membuat seseorang terpukau. Terkait karir, nikmati waktu bersama rekan kerja untuk mengurangi ketegangan di tempat kerja.
Sementara itu, lakukan kegiatan kreatif dan motivasi diri untuk menghindari rasa lesu dan ketidakaktifan. Terkait keuangan, Capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.
Cinta Capricorn
Hari ini, Capricorn akan tampil sangat menawan. Sikap Capricorn yang cuek akan membuat seseorang terpukau. Kepribadian Capricorn juga akan menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Pastikan Capricorn berdandan dan tampil sebaik mungkin, karena malam ini akan menyimpan beberapa kejutan.
Karir Capricorn
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