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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 15.46 WIB

Zodiak yang Tengah Belajar Melambat, Memiliki Tantangan Tersendiri Mengelola Impulsivitas

Ilustrasi melompat/Magnific - Image

Ilustrasi melompat/Magnific

JawaPos.Com - Empat zodiak berikut ini kerap memiliki pikiran yang sangat maju. 

Mereka bahkan tidak ragu membuat keputusan yang menurut mereka paling tepat pada saat itu. 

Namun, semangat mereka untuk terus melangkah, kadang justru membuat mereka bertindak impulsif dan gegabah.

Meski begitu, seiring waktu mereka mulai belajar untuk lebih kalem dan berpikir dengan kepala dingin, untuk mempertimbangkan segala macam risiko.

Berdasarkan informasi dari laman /collective.world pada (9/7) berikut empat zodiak yang tengah belajar melambat dan berusaha merubah  sikap impulsifnya.  

Aries selalu mencari berbagai pengalaman terbaik yang ditawarkan oleh kehidupan. Mereka dikenal berani, mandiri, dan tidak ragu menghadapi masalah secara langsung. Aries cenderung tidak ingin berlarut-larut dalam hal-hal negatif. Mereka bahkan tidak selalu tahu apa yang akan dilakukan pada esok hari, dan justru menikmati hidup dengan cara apa adanya.

Libra tidak ragu mengorbankan rasa nyaman demi berkembang dan meraih tujuan yang diinginkannya. Libra juga percaya bahwa keputusan hidup seharusnya dibuat demi kebahagiaan diri sendiri. Mereka akan memilih meninggalkannya dan terus melangkah. Mereka tidak suka terus menerus menyesali kesalahan, melainkan menjadikannya sebagai pelajaran untuk masa depan.

Leo tidak suka terjebak pada kesalahan masa lalu. Mereka mungkin akan meluangkan sedikit waktu untuk melakukan refleksi, tetapi setelah itu mereka segera bersiap menyambut petualangan berikutnya. Daripada terus mempertanyakan keputusan atau takut mencoba kesempatan baru, leo memilih untuk menerima kekurangan dan menghadapi dunia dengan senyuman. 

Editor: Novia Tri Astuti
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