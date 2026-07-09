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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.26 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menuntut Capricorn untuk lebih tenang dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai situasi. Hasil yang diharapkan mungkin belum berkembang secepat keinginan, sehingga kesabaran menjadi kunci utama.

Meski tantangan cukup terasa, Capricorn tetap dapat melewatinya dengan baik jika mampu menjaga keseimbangan emosi dan berpikir jernih. Gunakan kecerdasan serta pengalaman yang dimiliki untuk mengambil keputusan terbaik sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (9/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini belum sepenuhnya mendukung kemajuan yang signifikan. Beberapa hambatan dapat muncul secara tiba-tiba sehingga Anda perlu lebih fleksibel dalam menyesuaikan rencana yang telah disusun. Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika menghadapi tekanan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara memerlukan pengendalian emosi yang lebih baik. Ketegangan mental dapat membuat Anda lebih mudah melihat kekurangan pasangan, meskipun sebenarnya tidak ada masalah yang berarti.

Cobalah mengedepankan komunikasi yang hangat dan saling memahami. Menghindari sikap terlalu kritis akan membantu menjaga keharmonisan hubungan dan mencegah munculnya konflik yang tidak perlu.

Karier Capricorn

Karier hari ini membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam menjaga fokus saat bekerja. Penurunan konsentrasi berpotensi membuat pekerjaan berjalan lebih lambat atau memicu kesalahan kecil.

Jangan ragu meminta masukan dari rekan kerja atau mitra jika menghadapi kesulitan. Kerja sama yang baik akan membantu Anda menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan mengurangi tekanan di tempat kerja.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan kulit. Ada kemungkinan muncul rasa gatal atau iritasi ringan jika pola makan kurang dijaga.

Editor: Sabik Aji Taufan
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