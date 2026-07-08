Rezeki Akan Mengalir Deras Bak Air Terjun! 3 Zodiak Ini Akan Menarik Keberuntungan dan Kemakmuran pada Rabu, 8 Juli

JawaPos.com - Tiga zodiak akan menarik banyak keberuntungan dan kemakmuran pada 8 Juli 2026. Selama periode retrograde Pluto, hal-hal luar biasa akan menghampiri mereka.

Apa yang kita terima pada hari Rabu ini datang kepada kita, karena kita telah melepaskan segala ekspektasi. Kita telah membuka jalan bagi keberuntungan ini dengan tidak mengandalkannya. Alam semesta menangkap daya tarik kita. Ketika alam semesta merasakan bahwa kita baik-baik saja, ia pun datang dengan membawa hal-hal positif dan kemurahan hati.

Kita tidak menyangka keberuntungan sebesar ini bisa terjadi, dan justru itulah mengapa hal ini terjadi. Retrograde Pluto datang untuk menyelamatkan!

Berikut 3 zodiaknya yang akan menarik keberuntungan dan kemakmuran, dikutip dari yourtango pada Rabu (8/7).

1. Scorpio

Selama Pluto retrograde, keberuntungan yang kita terima mungkin tak terduga, tetapi bukan tanpa usaha. Sebenarnya, kita sudah mendapatkannya sejak lama, dan entah bagaimana, sepertinya kita lupa akan hal itu. Kini, keberuntungan itu muncul kembali. Jangan kaget jika kamu kebetulan menemukan aset tersembunyi pada hari Rabu, Scorpio.

Kenangan-kenangan berdatangan kembali, dan kamu mungkin tiba-tiba ingat bahwa kamu memiliki sejumlah uang yang disimpan di suatu tempat. Meskipun uang itu memang milikmu sejak awal, rasanya seperti kamu baru saja menemukan harta karun yang terkubur.

Kamu tersenyum lebar selama periode ini karena sesuatu yang benar-benar luar biasa sedang terjadi dalam hidupmu. Keberuntungan ini mungkin sudah ada sejak lama, tetapi menemukannya kembali terasa seperti keberuntungan yang luar biasa. Nikmatilah, dan pastikan untuk berterima kasih kepada dirimu di masa lalu!