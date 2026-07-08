Ramalan Zodiak Gemini 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Orang lain mulai bersikap egois, dan hal ini kurang cocok dengan zodiak Gemini. Gemini mungkin perlu menegur mereka.
Cobalah untuk tidak mengeluh saat menyampaikan pesan ini. Sikap yang terdengar putus asa, tidak akan membawa Gemini ke mana pun. Bersikaplah ramah dan ceria dalam melakukan pendekatan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 8 Juli 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak Gemini merasa antusias untuk menemukan pasangan setelah kesulitan dalam melakukan pencarian cinta selama ini. Terkait karir, mintalah saran dari teman mengenai pilihan karir yang sedang dipertimbangkan.
Sementara itu, Gemini akan terbebas dari sakit yang berkepanjangan dan terus melakukan tindakan pencegahan. Terkait keuangan, Gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.
Cinta Gemini
Antusiasme Gemini untuk menemukan pasangan cukup tinggi. Gemini telah mengalami masa sulit dalam pencarian cinta baru-baru ini, tetapi hari ini memiliki semangat yang kembali berpihak.
Hal ini akan membuat lawan jenis tertarik kepada Gemini dengan mudah. Manfaatkan energi ini untuk bersosialisasi dan menarik perhatian dari orang lain.
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