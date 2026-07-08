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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 11.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)


JawaPos.com - Luangkan waktu sejenak dari pekerjaan dan bersantailah sedikit, zodiak Taurus. Biarkan sifat romantismu bersenang-senang dan jangan merasa bersalah karena tidak seserius yang seharusnya. 

Pemenang hari ini adalah orang yang paling banyak tersenyum, jadi lakukanlah dengan niat untuk menjadi yang terbaik. Hadiahnya akan bertahan lama. Orang-orang yang Taurus temui pasti akan ikut tersenyum.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 8 Juli 2026.


Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus bisa meminta bantuan teman ketika bingung tentang bagaimana mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, Taurus akan mendapatkan kepuasan di tempat kerja saat ini dan memiliki gagasan untuk berwirausaha.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai untuk meningkatkan energi, seperti rekreasi. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.

Cinta Taurus 

Jika masih lajang, Taurus mungkin merasa sedikit bingung atau frustrasi tentang bagaimana mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. Cobalah meminta bantuan dari teman.

Jika pesan Taurus disampaikan dengan cara yang tepat, orang tersebut mungkin akan merespons positif dan pendekatan Taurus akan diterima hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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