Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 10.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)


JawaPos.com - Sikap keras kepala orang lain mungkin menghambat kemajuan zodiak Virgo. Anggap ini sebagai petunjuk bahwa Virgo perlu melonggarkan cengkeraman pada sudut pandang tertentu yang dipegang terlalu erat. 

Ada kekuatan besar di balik emosi Virgo hari ini. Jangan ragu untuk berdiri dan mengambil podium. Ungkapkan pendapat meskipun Virgo mungkin tidak selalu setuju dengan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 8 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Saat menjalani hubungan jarak jauh, zodiak Virgo akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan hari ini. Mengenai karir, Virgo akan terbantu oleh nasihat dari seseorang ketika ingin beralih karir.

Sementara itu, Virgo harus segera mengatasi masalah kesehatan yang mengganggu akhir-akhir ini. Terkait keuangan, Virgo harus bersyukur karena akan menerima penghargaan yang bermanfaat.

Cinta Virgo

Jika menjalani hubungan jarak jauh, Virgo mungkin akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan secara tak terduga hari ini. Virgo perlu merencanakan kejutan yang luar biasa. 

Virgo tidak akan menyadari waktu berlalu begitu cepat, karena ini akan menjadi waktu kebersamaan yang penuh.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.09 WIB

Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.07 WIB

Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore