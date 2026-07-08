Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Saat ini mungkin merupakan waktu yang baik bagi zodiak Aries untuk belajar mengendalikan amarah agar terhindar dari perselisihan. Berpikirlah sebelum berbicara, karena kata-kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali.



Perubahan perilaku dapat berdampak positif pada suasana di rumah. Bersikap santai adalah kunci saat ini. Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Tunjukkan kasih sayang dan kebaikan, sehingga Aries akan mendapatkan hal yang sama sebagai balasannya.



Peluang promosi akan segera menghampiri zodiak Taurus. Hari ini, prospek karir Taurus meningkat dan membuat Taurus bahagia. Taurus mungkin tidak menyadarinya, tetapi Taurus sedang diawasi oleh atasan.

Hasil pekerjaan Taurus berbicara sendiri dan mereka telah mempertimbangkan untuk mempromosikan Taurus sejak beberapa waktu lalu. Setelah penantian panjang untuk hal ini, nikmati kejayaan dan kesuksesanmu dengan penuh keanggunan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 8 Juli 2026.



Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries mungkin terkejut ketika mantan pasangan atau seseorang yang disukai sejak lama berkunjung hari ini. Terkait karir, Aries perlu beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.



Sementara itu, pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.