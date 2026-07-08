Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Saat ini mungkin merupakan waktu yang baik bagi zodiak Aries untuk belajar mengendalikan amarah agar terhindar dari perselisihan. Berpikirlah sebelum berbicara, karena kata-kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali.
Perubahan perilaku dapat berdampak positif pada suasana di rumah. Bersikap santai adalah kunci saat ini. Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Tunjukkan kasih sayang dan kebaikan, sehingga Aries akan mendapatkan hal yang sama sebagai balasannya.
Peluang promosi akan segera menghampiri zodiak Taurus. Hari ini, prospek karir Taurus meningkat dan membuat Taurus bahagia. Taurus mungkin tidak menyadarinya, tetapi Taurus sedang diawasi oleh atasan.
Hasil pekerjaan Taurus berbicara sendiri dan mereka telah mempertimbangkan untuk mempromosikan Taurus sejak beberapa waktu lalu. Setelah penantian panjang untuk hal ini, nikmati kejayaan dan kesuksesanmu dengan penuh keanggunan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 8 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak Aries mungkin terkejut ketika mantan pasangan atau seseorang yang disukai sejak lama berkunjung hari ini. Terkait karir, Aries perlu beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.
Sementara itu, pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.
Cinta Aries
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah