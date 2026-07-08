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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 08.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra harus fokus melalukan introspeksi diri. Kecenderungan spiritual Libra meningkat, sehingga Libra merasakan daya tarik yang kuat untuk melakukan pencarian jati diri. 

Hal ini akan membantu Libra melihat dan membantu lebih memahami diri sendiri. Lakukanlah dan keluarkan yang terbaik dari dirimu.

Hari ini, zodiak Scorpio mungkin akan terlibat sepenuhnya dalam acara keluarga. Scorpio menikmati perencanaannya, sama seperti pelaksanaannya. Pengalaman ini akan membawa ketenangan pikiran dan kegembiraan bagi Scorpio dan keluarga. 

Hal ini akan membuat semua orang merasa dekat satu sama lain. Scorpio akan sibuk dengan perayaan selama berjam-jam, jadi jangan sampai terlalu lelah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Rabu, 8 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Hari ini adalah kesempatan bagi zodiak Libra untuk menghargai cinta yang dimiliki dengan pasangan. Terkait karir, Libra membutuhkan masukan dari seorang profesional karena tidak yakin dengan pilihan karir saat ini.

Sementara itu, jadilah bijak dalam menjaga kesehatan dengan tidak sembarangan memilih aktivitas atau makanan. Terkait keuangan, Libra akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Libra

Editor: Candra Mega Sari
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