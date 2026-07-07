7 Shio yang Dipercaya Memiliki Banyak Relasi dan Jalan Rezeki yang Luas

1. Shio Babi

Khusus kelahiran tahun 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), 2019 (elemen tanah).

Orang yang lahir dalam tahun Babi dikenal sebagai sosok yang suka membantu orang lain dan memiliki hati yang baik.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik sehingga membuat mereka dikenal sebagai shio yang beruntung dalam hal rezeki.

Selain itu, shio Babi juga memiliki sifat yang ramah dan mudah bergaul sehingga membuat mereka memiliki banyak teman.

2. Shio Macan

Khusus kelahiran tahun 1974 (elemen kayu), 1986 (elemen api), 1998 (elemen tanah), 2010 (elemen logam.)

Orang yang lahir dalam tahun Macan dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan percaya diri. Mereka juga memiliki kepribadian yang menarik dan mampu menarik perhatian orang lain.

Hal ini membuat mereka memiliki banyak teman dan mudah mendapatkan rezeki yang luas. Namun, mereka juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu percaya diri.

Mengapa? Karena hal ini dapat membuat mereka terlalu agresif dan membuat hubungan dengan orang lain menjadi sulit.