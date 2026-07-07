7 Shio yang Dipercaya Memiliki Banyak Relasi dan Jalan Rezeki yang Luas

Ilustrasi shio yang punya banyak teman dan rezeki luas (freepik/halayalex)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio sering dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Tidak hanya mengenai kepribadian, sebagian masyarakat juga menghubungkannya dengan keberuntungan dalam berbagai aspek, termasuk hubungan sosial dan peluang rezeki.
Memiliki banyak teman dan jaringan yang luas dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan. Relasi yang baik sering dianggap menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang menemukan peluang baru, baik dalam pekerjaan maupun usaha.
Dilansir dari laman Naura Kom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki banyak koneksi pertemanan sekaligus dipercaya mempunyai peluang rezeki yang lebih luas.
1. Shio Babi
Khusus kelahiran tahun 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), 2019 (elemen tanah).
Orang yang lahir dalam tahun Babi dikenal sebagai sosok yang suka membantu orang lain dan memiliki hati yang baik.
Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik sehingga membuat mereka dikenal sebagai shio yang beruntung dalam hal rezeki.
Selain itu, shio Babi juga memiliki sifat yang ramah dan mudah bergaul sehingga membuat mereka memiliki banyak teman.
2. Shio Macan
Khusus kelahiran tahun 1974 (elemen kayu), 1986 (elemen api), 1998 (elemen tanah), 2010 (elemen logam.)
Orang yang lahir dalam tahun Macan dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan percaya diri. Mereka juga memiliki kepribadian yang menarik dan mampu menarik perhatian orang lain.
Hal ini membuat mereka memiliki banyak teman dan mudah mendapatkan rezeki yang luas. Namun, mereka juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu percaya diri.
Mengapa? Karena hal ini dapat membuat mereka terlalu agresif dan membuat hubungan dengan orang lain menjadi sulit.
3. Shio Kuda
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