6 Shio Ini Dipercaya Berpotensi Sukses Besar Jika Terjun ke Dunia Wirausaha

1. Shio Babi

Khusus kelahiran tahun 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api). Shio Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan di dalam kebudayaan Tionghoa.

Mereka juga dikenal sebagai simbol kejeniusan dan kemampuan mengambil risiko yang baik. Sifat inilah yang membuat Shio Babi menjadi sangat cocok untuk menjadi pengusaha yang sukses.

Mereka memiliki insting yang kuat dalam mengambil keputusan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis.

2. Shio Anjing

Khusus kelahiran tahun 1982 (elemen air), 1994 (elemen kayu), 2006 (elemen api). Shio Anjing dikenal sebagai shio yang paling setia dan jujur dalam urusan bisnis.

Mereka tidak suka bermain curang dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbisnis. Sifat ini membuat mereka mudah dipercaya dan dihormati oleh para rekan bisnis maupun pelanggan.

Shio Anjing juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan cepat sehingga membuat mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan baik.

3. Shio Kelinci