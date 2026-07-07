6 Shio Ini Dipercaya Berpotensi Sukses Besar Jika Terjun ke Dunia Wirausaha

Ilustrasi shio yang berwirausaha dan menjadi orang kaya (freepik/tonodiaz)
JawaPos.com - Berwirausaha menjadi salah satu pilihan yang banyak ditempuh seseorang untuk meraih kebebasan finansial. Namun, perjalanan membangun bisnis tentu tidak selalu mudah karena membutuhkan strategi, keberanian mengambil risiko, serta kerja keras yang konsisten.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang mendukung kesuksesan dalam dunia usaha. Mereka disebut memiliki kemampuan melihat peluang, keberanian mengambil keputusan, dan naluri bisnis yang dapat membantu mencapai keberhasilan.
Meski ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, hal tersebut sering menjadi bahan menarik untuk dibahas bagi sebagian masyarakat.
Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan besar, mendapatkan rezeki melimpah, dan meraih kesuksesan apabila menjalankan usaha.
1. Shio Babi
Khusus kelahiran tahun 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api). Shio Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan di dalam kebudayaan Tionghoa.
Mereka juga dikenal sebagai simbol kejeniusan dan kemampuan mengambil risiko yang baik. Sifat inilah yang membuat Shio Babi menjadi sangat cocok untuk menjadi pengusaha yang sukses.
Mereka memiliki insting yang kuat dalam mengambil keputusan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis.
2. Shio Anjing
Khusus kelahiran tahun 1982 (elemen air), 1994 (elemen kayu), 2006 (elemen api). Shio Anjing dikenal sebagai shio yang paling setia dan jujur dalam urusan bisnis.
Mereka tidak suka bermain curang dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbisnis. Sifat ini membuat mereka mudah dipercaya dan dihormati oleh para rekan bisnis maupun pelanggan.
Shio Anjing juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan cepat sehingga membuat mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan baik.
3. Shio Kelinci
Khusus kelahiran tahun 1987 (elemen api), 1999 (elemen tanah), 2011 (elemen logam). Shio Kelinci dikenal sebagai shio yang cerdas, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat.
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