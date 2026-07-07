4 Zodiak yang Sulit Menyembunyikan Perasaan, Auto Salting Saat Bertemu Gebetan

JawaPos.com-Sebagian zodiak sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Orang lain juga tidak akan pernah tahu bahwa mereka sedang menyukai seseorang.

Namun, zodiak di bawah ini cenderung kesulitan menyimpan perasaan sendiri. Meski ingin bersikap biasa saja, ekspresi salting mereka tidak akan pernah bisa bohong.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut zodiak yang sulit bersikap tenang saat sedang jatuh cinta.

Pisces

Saat pisces menyukai seseorang, hal itu biasanya akan terlihat jelas. Mereka tidak mampu menahan diri untuk memberikan pujian kepada orang yang mereka sukai. Pisces cenderung menjadi gugup, banyak berbicara, dan terus memuji orang yang disukainya.

Capricorn

Saat melihat orang yang mereka sukai, capricorn mungkin menjadi gugup, salah kata, dan canggung. Perubahan sikap capricorn biasanya sangat mencolok. Mereka akan memperlakukan orang yang disukai dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan orang lain, sehingga ketertarikan mereka juga menjadi cukup mudah dikenal.

Aries

Aries dikenal sangat apa adanya. Mereka tidak suka berpura-pura menjadi orang lain demi mendapat perhatian. Aries juga tidak terlalu berusaha menyembunyikan rasa sukanya. Siapapun yang memperhatikan akan menyadari bahwa orang yang paling sering mereka goda adalah orang yang sangat ingin mereka dekati.

Libra