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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 18.07 WIB

4 Zodiak yang Sulit Menyembunyikan Perasaan, Auto Salting Saat Bertemu Gebetan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Sebagian zodiak sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Orang lain juga tidak akan pernah tahu bahwa mereka sedang menyukai seseorang.

Namun, zodiak di bawah ini cenderung kesulitan menyimpan perasaan sendiri. Meski ingin bersikap biasa saja, ekspresi salting mereka tidak akan pernah bisa bohong.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut zodiak yang sulit bersikap tenang saat sedang jatuh cinta. 

Saat pisces menyukai seseorang, hal itu biasanya akan terlihat jelas. Mereka tidak mampu menahan diri untuk memberikan pujian kepada orang yang mereka sukai. Pisces cenderung menjadi gugup, banyak berbicara, dan terus memuji orang yang disukainya.

Saat melihat orang yang mereka sukai, capricorn mungkin menjadi gugup, salah kata, dan canggung. Perubahan sikap capricorn biasanya sangat mencolok. Mereka akan memperlakukan orang yang disukai dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan orang lain, sehingga ketertarikan mereka juga menjadi cukup mudah dikenal.

Aries dikenal sangat apa adanya. Mereka tidak suka berpura-pura menjadi orang lain demi mendapat perhatian. Aries juga tidak terlalu berusaha menyembunyikan rasa sukanya. Siapapun yang memperhatikan akan menyadari bahwa orang yang paling sering mereka goda adalah orang yang sangat ingin mereka dekati.

Libra tidak ragu memberikan pujian, mengungkapkan betapa hebatnya orang yang mereka sukai, serta berkata betapa beruntungnya mereka memiliki pasangan di dalam hidup. Libra tidak takut mengungkapkan perasaan, sehingga biasanya tidak membutuhkan waktu lama sebelum akhirnya menyatakan ketertarikannya secara langsung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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