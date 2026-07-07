4 Zodiak yang Sulit Menyembunyikan Perasaan, Auto Salting Saat Bertemu Gebetan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Sebagian zodiak sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Orang lain juga tidak akan pernah tahu bahwa mereka sedang menyukai seseorang.
Namun, zodiak di bawah ini cenderung kesulitan menyimpan perasaan sendiri. Meski ingin bersikap biasa saja, ekspresi salting mereka tidak akan pernah bisa bohong.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut zodiak yang sulit bersikap tenang saat sedang jatuh cinta.
Pisces
Saat pisces menyukai seseorang, hal itu biasanya akan terlihat jelas. Mereka tidak mampu menahan diri untuk memberikan pujian kepada orang yang mereka sukai. Pisces cenderung menjadi gugup, banyak berbicara, dan terus memuji orang yang disukainya.
Capricorn
Saat melihat orang yang mereka sukai, capricorn mungkin menjadi gugup, salah kata, dan canggung. Perubahan sikap capricorn biasanya sangat mencolok. Mereka akan memperlakukan orang yang disukai dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan orang lain, sehingga ketertarikan mereka juga menjadi cukup mudah dikenal.
Aries
Aries dikenal sangat apa adanya. Mereka tidak suka berpura-pura menjadi orang lain demi mendapat perhatian. Aries juga tidak terlalu berusaha menyembunyikan rasa sukanya. Siapapun yang memperhatikan akan menyadari bahwa orang yang paling sering mereka goda adalah orang yang sangat ingin mereka dekati.
Libra
Libra tidak ragu memberikan pujian, mengungkapkan betapa hebatnya orang yang mereka sukai, serta berkata betapa beruntungnya mereka memiliki pasangan di dalam hidup. Libra tidak takut mengungkapkan perasaan, sehingga biasanya tidak membutuhkan waktu lama sebelum akhirnya menyatakan ketertarikannya secara langsung.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane