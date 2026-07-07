Ramalan Zodiak Capricorn 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak capricorn merasa kehilangan arah dan teralihkan sepanjang hari. Cobalah beristirahat dan tidak terlalu membebani diri sendiri. Jauhi tugas-tugas yang membuat stres dan kurangi beban kerja.
Gunakan hari ini untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan orang-orang terkasih untuk meringankan suasana hati. Fokuslah untuk menjalin ikatan dengan orang-orang terkasih dan berikan waktumu kepada mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 7 Juli 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Rekan kerja zodiak capricorn mungkin diam-diam sedang memperhatikan, jadi pertimbangkanlah untuk mendekatinya. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu, karena capricorn perlu memberi kesan yang baik pada kesempatan pekerjaan saat ini.
Sementara itu, cari nasihat untuk masalah kesehatan yang sulit didiagnosis atau ditangani kepada anggota keluarga, teman, atau praktisi medis yang berkualifikasi. Terkait keuangan, capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.
Cinta Capricorn
Hari ini menyimpan beberapa peluang romantis untuk capricorn, yang datang dari orang-orang di sekitar. Jika bekerja, perhatikan seseorang yang istimewa di departemenmu. Capricorn mungkin belum mempertimbangkannya, tetapi seseorang telah memperhatikanmu.
Karir Capricorn
Hari ini, capricorn mungkin ditawari kesempatan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Perjalanan ini mungkin singkat, tetapi dampaknya terhadap karir capricorn besar dan bermanfaat.
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