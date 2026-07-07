Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa sedikit gelisah hari ini. Hal ini membuat sagitarius merasa kesal atas hal-hal sepele.
Sagitarius mungkin merasa cemas dan tidak dapat menemukan penjelasan yang substansial untuk itu, tetapi merasa terganggu bukanlah solusinya.
Fokuslah pada prioritas dan mengerjakannya secara berurutan, tanpa merasa kewalahan. Ingatlah bahwa hal ini pun akan berlalu jika sagitarius tetap kuat.
Kemungkinan, zodiak capricorn merasa kehilangan arah dan teralihkan sepanjang hari. Cobalah beristirahat dan tidak terlalu membebani diri sendiri. Jauhi tugas-tugas yang membuat stres dan kurangi beban kerja.
Gunakan hari ini untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan orang-orang terkasih untuk meringankan suasana hati. Fokuslah untuk menjalin ikatan dengan orang-orang terkasih dan berikan waktumu kepada mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 7 Juli 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius akan terkejut dengan betapa tulusnya pasangan mengungkapkan perasaannya hari ini. Terkait karir, kabar baik dari luar negeri tentang pekerjaan mungkin akan datang hari ini.
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