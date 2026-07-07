Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini mungkin menjadi kesempatan ideal bagi zodiak leo untuk beristirahat sejenak dari masalah yang membingungkan. Cara terbaik untuk menghabiskan hari ini adalah dengan bermeditasi di lingkungan yang damai dan tenang. Leo telah bekerja sangat keras terlalu lama.

Manfaatkan istirahat yang layak ini untuk bersantai. Pada sisi lain, terlalu banyak bekerja dapat membahayakan kesehatan. Cobalah menggunakan meditasi untuk mengatasi dampak negatif ini.

Zodiak virgo menyadari bahwa masalah seputar hukum atau pemerintahan mulai terselesaikan dengan lebih cepat. Penting untuk diingat bahwa hasilnya mungkin tidak selalu menguntungkan.

Namun demikian, virgo akan dapat menyelesaikan beberapa masalah terkait masa lalu dengan bantuan saudara. Akibatnya, suasana hati virgo akan ceria. Virgo akan mengalami kedamaian batin dan merasa siap menghadapi dunia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 7 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Pertemuan romantis zodiak leo dengan seseorang yang dikenal melalui sosial media akan membuahkan hasil. Terkait karir, leo akan menerima kabar baik tentang izin kerja atau visa untuk bekerja di luar negeri.