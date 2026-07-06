Siap-siap jadi Kaya Raya! Kesuksesan Finansial Akhirnya Tiba bagi 3 Zodiak pada Pekan 6–12 Juli

JawaPos.com - Tiga zodiak akan menarik keberuntungan dan kesuksesan finansial mulai 6 hingga 12 Juli 2026. Pekan ini, mereka menerapkan sikap yang lebih sehat dalam hal pengeluaran.

Neptunus bergerak mundur di Aries pada 7 Juli, membantu Anda memahami apa yang paling berharga bagi Anda. Anda menerapkan pendekatan yang lebih sehat terhadap keuangan Anda sehingga pilihan Anda didasarkan pada kenyataan, bukan pada luka batin atau ilusi.

Pelajaran ini berlanjut saat Matahari bersinggungan dengan Merkurius yang bergerak mundur di Cancer pada 12 Juli.

Mempelajari cara mengatur anggaran uang mungkin bukan hobi yang paling glamor, tetapi hal ini sangat penting bagi kesuksesan Anda.

Perhatikan pendapatan dan pengeluaran Anda, serta pastikan Anda tidak hidup melebihi kemampuan finansial Anda. Untuk meraih kesuksesan finansial, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang uang; jika tidak, apa pun yang Anda terima akan cepat habis. Berikut 3 zodiaknya, dilansir dari yourtango pada Senin (6/7).

1. Pisces Saat Neptunus mulai bergerak mundur di zodiak Aries pada Selasa, 7 Juli, hal ini menandai periode pertumbuhan penting dalam kehidupan finansial Anda. Energi ini membantu Anda memahami arti sesungguhnya dari membangun sesuatu yang tahan lama.

Anda telah belajar kesabaran yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir, dan kini saatnya memanfaatkan kekuatan tersebut. Ini adalah proses yang mengarah pada kesuksesan finansial dan kekayaan yang lebih besar, tetapi Anda harus meluangkan waktu untuk membangunnya.

Meskipun ini berarti Anda harus memeriksa kembali anggaran dan pengeluaran Anda, hal ini juga berarti Anda mungkin perlu melakukan refleksi diri. Saat Neptunus memulai pergerakan mundurnya pada 7 Juli, hal ini memunculkan sosok malaikat