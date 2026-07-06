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Endah Primasari Utami
Senin, 6 Juli 2026 | 17.43 WIB

5 Shio yang Hidupnya Jauh Lebih Mudah dan Bebas Drama di Hari Ular Logam, 6 Juli 2026

Ilustrasi, hidup yang jauh lebih mudah dan bebas drama. Magnific/ freepik.

 
JawaPos.com - Senin, 6 Juli 2026 adalah Hari Penutupan. Dalam astrologi Tiongkok, ini berarti hal-hal yang telah menyita terlalu banyak ruang di hidup Anda akhirnya berakhir.

Meski tahun Kuda Api membuat semua orang terus bergerak, tapi Ular Logam lebih menyukai jalan keluar yang bersih daripada hal-hal yang belum terselesaikan.

Ini membuat beberapa shio merasa seperti melepaskan beban berat setelah memikulnya terlalu lama.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (6/7), berikut ini lima shio yang hidupnya jauh lebih mudah dan bebas drama pada hari ini, Senin, 6 Juli 2026.
 
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1. Anjing

Mulai hari ini, 6 Juli 2026, Anda berhenti peduli pada suasana hati orang lain.

Tahun Kuda Api membuat Anda bergerak begitu cepat sampai-sampai tidak sadar seberapa sering Anda menyesuaikan hari dengan stres orang lain.

Tapi, di Hari Ular Logam ini, pola itu berakhir.

Anda akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka menyelesaikan sendiri.

Anda pun berhenti merasa bersalah karena melindungi kedamaian sendiri. Ajaibnya, tidak ada yang berantakan.

Orang lain menangani lebih baik dari yang Anda harapkan dan Anda juga mengakhiri hari dengan lebih banyak energi daripada yang Anda miliki selama ini.

2. Kelinci

Keberkahan untuk Anda di awal minggu! Waktu Anda akhirnya kembali setelah berminggu-minggu Anda habiskan untuk merencanakan segala sesuatu berdasarkan jadwal orang lain dan menunggu mereka memutuskan segalanya.

Seseorang akhirnya memutuskan dan memberi Anda waktu luang. Anda pun akhirnya mengatakan 'Ya' dan Anda senang rencana awal gagal.

Hari Penutupan ini akhirnya memberi Anda ruang dalam hidup untuk hal-hal yang benar-benar penting.

3. Naga

Ada satu keputusan yang selama ini sangat Anda hindari karena kedua pilihan terasa terlalu merepotkan.

Di tanggal 6 Juli 2026, orang lain akan membuat pilihan untuk Anda dan Anda tidak marah karenanya.

Sebaliknya, ada rasa lega luar biasa, karena Anda bisa berhenti meneliti dan meragukan diri sendiri untuk sementara waktu.

Lalu, pada Senin malam, pikiran Anda akhirnya tenang. Itulah keberuntungan Anda.

4. Kuda

Akhir-akhir ini, Anda sedang berurusan dengan masalah kecil yang terus berubah menjadi ketidaknyamanan yang lebih besar dari seharusnya.

Mungkin, itu sesuatu yang perlu diperbaiki.

Untungnya, di Hari Senin, 6 Juli 2026, semua masalah itu terselesaikan sehingga suasana hati Anda membaik.

Anda tidak perlu lagi menghabiskan sore untuk mengurus itu semua.

Hal yang paling melegakan, ada ruang untuk sesuatu yang jauh lebih menyenangkan.

5. Babi

Hari Senin, 6 Juli 2026, seseorang berhenti mempersulit hidup Anda. Anda pun langsung menyadarinya.

Lalu, orang yang biasanya lama membalas pesan Anda, seketika akan memberikan jawaban langsung.

Kemudian, proses yang Anda kira melibatkan lima langkah tambahan, tiba-tiba hanya membutuhkan satu langkah.

Mungkin, tidak satu pun dari hal-hal di atas terdengar mengubah hidup Anda secara signifikan.

Tapi, jika digabungkan, semuanya akan membuat hari Senin Anda terasa sangat mudah.

Setelah kesibukan Anda akhir-akhir ini, kehidupan yang lebih santai menjadi keberuntungan yang selama ini Anda tunggu-tunggu.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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