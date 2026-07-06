Ramalan Zodiak Leo 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, penting bagi zodiak Leo untuk keluar dan merasakan hembusan angin. Terhubunglah kembali dengan alam, tarik napas dalam-dalam, dan isi paru-parumu dengan energi yang menyegarkan.



Bayangkan dirimu berada di puncak gunung dan memandang lautan luas di bawahnya. Perluas kesadaranmu agar tidak ada yang luput dari perhatian. Jaga pikiranmu tetap jernih dan terbuka terhadap petualangan baru.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 6 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo mungkin menyadari perasaan romantis kepada seorang teman hari ini. Terkait karir, keterampilan teknis Leo akan diuji saat diberi tugas-tugas yang menantang di tempat kerja.



Sementara itu, Leo harus lebih berhati-hati terhadap kesehatan, terutama saat menderita tekanan darah tinggi dan diabetes. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo

Hari ini, Leo mungkin menyadari perasaan romantis kepada seorang teman. Leo baru mengenalnya dalam waktu singkat, jadi cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, luangkan waktu untuk menghargainya dan pertimbangkan apakah dia mungkin cocok untukmu.