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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 6 Juli 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces kemungkinan merasa tertekan karena peningkatan pengeluaran. Pisces mungkin terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang dalam keadaan darurat atau tak terduga. 

Biarkan saja, karena ada perubahan signifikan yang akan meningkatkan pendapatan Pisces. Cobalah mengurangi stres dari situasi ini dengan menyiapkan anggaran dan melakukan tugas-tugas yang diperlukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 6 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces perlu bersikap lembut saat menghadapi situasi tegang dengan pasangan. Terkait karir, Pisces akan beberapa peluang yang tampak sangat menarik.

Sementara itu, sudah saatnya Pisces berusaha mencapai kebugaran fisik saat memiliki masalah berat badan. Terkait keuangan, bisnis Pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Gairah dan sifat posesif dapat menyebabkan ketegangan antara Pisces  dan pasangan. Pisces tidak bisa selalu tersedia dan pasangan memiliki beban kerja yang berat. Pasangan Pisces perlu menerima kenyataan ini. Bersikaplah selembut mungkin dalam situasi ini.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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