Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 6 Juli 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn ingin membantu orang lain tanpa alasan lain, selain kepuasan yang akan didapatkan dari melakukannya. Membangun dan memelihara hubungan akan menyita sebagian besar perhatian Capricorn, baik dengan kenalan maupun orang-orang baru yang ditemui. 

Pada zaman sekarang ini, tidak ada yang bisa menandingi rasa kedekatan ketika orang-orang terkasih mengelilingi Capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 6 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu memikirkan kemana hubungan yang dijalin dengan seseorang akan berkembang. Terkait karir, Capricorn perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, sadarilah bahwa diabetes memiliki implikasi jangka panjang dan dapat menimbulkan masalah lain. Terkait keuangan, Capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.

Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn menjalin komunikasi rutin dengan seseorang yang disukai. Capricorn bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berkembang, terlepas dari hambatan logistik. 

Biarkan saja semuanya berjalan alami dan lihat kemana arahnya, karena belum ada indikasi bahwa Capricorn harus menghentikannya sebelum dimulai. Lagipula, ini mungkin akan memperluas wawasan Capricorn.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Besok, Senin 6 Juli 2026: Fokus dan Ketelitian Membawa Keberuntungan, Karier Melesat, Rezeki Semakin Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok, Senin 6 Juli 2026: Fokus dan Ketelitian Membawa Keberuntungan, Karier Melesat, Rezeki Semakin Terbuka

Senin, 6 Juli 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok, Senin 6 Juli 2026: Saatnya Menemukan Keseimbangan, Karier Bersinar, Cinta Menghangat, dan Rezeki Mengalir - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok, Senin 6 Juli 2026: Saatnya Menemukan Keseimbangan, Karier Bersinar, Cinta Menghangat, dan Rezeki Mengalir

Senin, 6 Juli 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok, Senin 6 Juli 2026: Insting Tajam Membuka Jalan Sukses, Karier Meningkat, Asmara Semakin Bermakna - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok, Senin 6 Juli 2026: Insting Tajam Membuka Jalan Sukses, Karier Meningkat, Asmara Semakin Bermakna

Senin, 6 Juli 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore