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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 6 Juli 2026 | 08.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa sedikit sedih dan kecewa. Beberapa aspek kehidupan Aquarius tidak selaras dengan impian. Bermimpi itu baik, tetapi ingatlah untuk menilai bagaimana mengubahnya menjadi kenyataan. 

Jika bekerja secara metodis dan berjuang untuk mencapai kehebatan, Aquarius dapat mencapai apa pun yang diinginkan. Tidak ada yang dapat menghentikan Aquarius selain keraguan diri sendiri.

Kemungkinan, zodiak Pisces merasa tertekan karena peningkatan pengeluaran. Pisces mungkin terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang dalam keadaan darurat atau tak terduga. 

Biarkan saja, karena ada perubahan signifikan yang akan meningkatkan pendapatan Pisces. Cobalah mengurangi stres dari situasi ini dengan menyiapkan anggaran dan melakukan tugas-tugas yang diperlukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 6 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius mungkin akan menemukan kisah romantis pada tempat yang tak terduga hari ini. Terkait karir, Aquarius akan menghadapi beberapa masalah dan kesalahpahaman dengan rekan kerja.

Sementara itu, atasi masalah berat badan yang terus meningkat dengan mengubah situasinya. Pada sisi keuangan, Aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.

Cinta Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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