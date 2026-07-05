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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 5 Juli 2026 | 17.15 WIB

6 Shio yang Diprediksi Membawa Keberuntungan dan Kesuksesan Besar Mulai 5 Juli 2026

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific)

JawaPos.Com - Perubahan energi yang dipercaya terjadi mulai 5 Juli 2026 diperkirakan membawa angin segar bagi sejumlah shio. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap pergantian energi diyakini dapat memengaruhi perjalanan rezeki, karier, hubungan, hingga peluang kesuksesan seseorang. 

Bagi enam shio berikut, periode ini disebut-sebut sebagai awal yang menjanjikan untuk menikmati berbagai kesempatan baik yang datang hampir bersamaan.

Ramalan shio memang tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan masa depan. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai penyemangat untuk terus bekerja keras, berpikir positif, dan lebih siap memanfaatkan peluang yang muncul. 

Dilansir dari Yourtango, inilah enam shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan dan kesuksesan mulai 5 juli 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki semangat tinggi, keberanian, dan kemampuan memimpin. 

Editor: Novia Tri Astuti
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