Pemilik Zodiak Libra dan Pisces Wajib Cek! Ramalan Minggu Ini Ungkap Peruntungan Karier hingga Asmara

JawaPos.com — Setiap orang tentu berharap mendapatkan gambaran mengenai peluang, tantangan, hingga momen terbaik yang mungkin hadir dalam berbagai aspek kehidupan.

Bagi Anda yang berzodiak Libra hingga Pisces, minggu ini membawa energi yang berbeda-beda, mulai dari urusan karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Beberapa zodiak diprediksi memperoleh peluang untuk berkembang di dunia kerja, sementara yang lain diingatkan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan maupun mengambil keputusan penting. Sikap yang tepat menjadi kunci agar setiap kesempatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, kehidupan asmara juga menunjukkan dinamika yang menarik. Ada yang berpeluang mempererat hubungan dengan pasangan, tetapi ada pula yang perlu belajar menerima keadaan agar hubungan tetap harmonis dan saling mendukung.

Dilansir dari Chatelaine, Jumat (3/7), berikut ramalan Libra hingga Pisces yang mencakup karier, keuangan, asmara, hari terbaik, warna keberuntungan, serta angka keberuntungan untuk pekan ini.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Harapan yang belum sesuai kenyataan bukan berarti kegagalan, melainkan kesempatan untuk menyusun strategi yang lebih baik.

Di lingkungan kerja, kemampuan beradaptasi akan membantu Anda menghadapi perubahan yang muncul tanpa kehilangan arah. Kondisi keuangan masih relatif aman selama mampu menahan keinginan berbelanja karena dorongan emosi sesaat.

Dalam hubungan asmara, menerima pasangan apa adanya justru menjadi fondasi yang memperkuat kedekatan emosional. Hari baik: Minggu. Warna bahagia: merah bata. Angka keberuntungan: 24.