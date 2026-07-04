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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.32 WIB

Doanya Sering Diucapkan ke Langit, 3 Shio Ini Bakal Dipenuhi Rezeki Melimpah!

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan, kerja keras memang memegang peran penting, namun doa yang tulus juga dipercaya dapat membuka jalan rezeki dari arah yang tidak terduga.

Hal ini dirasakan oleh sejumlah shio yang diyakini mulai mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka, sehingga keberuntungan dan rezeki besar datang menghampiri kehidupan mereka.

Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut memiliki hati yang lembut serta tidak pernah berhenti berdoa, sehingga dipercaya membuat rezeki mengalir lebih lancar.

Mengutip kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dikabarkan dipenuhi rezeki melimpah berkat doa yang tidak pernah putus.

1.       Shio Naga

Shio pertama yang diprediksi akan dapat banyak rezeki dalam waktu dekat ini yaitu Shio Naga. Pemilik Shio Naga ini memiliki sifat berwibawa dan penuh visi.

Meski terlihat tangguh sebenarnya hati pemilik Shio Naga sering rapuh dalam sunyi. Tapi dari keretakan itulah lahir doa-doa yang paling jujur.

Ketika Shio Naga ini berdoa langit mendengar dengan serius, karena doa yang datang dari jiwa pemimpin membawa dampak bagi banyak orang. Maka langit mengirim rezeki bukan hanya untuk menguatkannya tapi agar ia bisa menguatkan dunia.

2.       Shio Kambing

Shio lainnya yang diprediksi memiliki banyak rezeki berkat doa yang selama ini mereka panjatkan yaitu Shio Kambing.

Orang yang lahir pada tahun Shio Kambing dikenal sebagai Shio yang memiliki jiwa lembut yang suke menolong.

Ketulusan yang dimiliki oleh Shio Kambing ini sering disalahpahami sebagai kelemahan, tapi sesungguhnya langit mencatat setiap ketulusan hati yang disembunyikan.

Perlu diketahui bahwa saat Shio Kambing berdoa, doa yang mereka panjatkan bukan untuk diri mereka sendiri melainkan untuk keluarga hingga orang yang pernah menyakitinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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