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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.48 WIB

Selain Menyebalkan, 6 Zodiak Ini Juga Punya Karakter Keras Kepala

Ilustrasi seseorang yang keras kepala dan tak mudah mengalah (Dok. Pexels)

JawaPos.com – Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki sifat yang kerap membuat orang di sekitarnya merasa kesal.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang cenderung egois, sarkastik, dan keras kepala sehingga tidak selalu mudah diajak berinteraksi.

Sejumlah kebiasaan yang dimiliki zodiak-zodiak tersebut juga dinilai dapat memicu rasa jengkel bagi orang lain.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat paling menyebalkan dan sering membuat orang di sekitarnya merasa kesal.

1. Gemini

Karena kecenderungan tidak terduga, Gemini dapat mengganggu orang-orang di sekitar mereka.

Zodiak ini sering berubah pikiran dengan cepat, yang membuat orang lain merasa bingung dan kesal.

Juga, Gemini selalu terburu-buru dan pemarah, yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan miskomunikasi.

2. Leo

Leo bisa sangat merepotkan karena sifatnya yang periang. Mereka mungkin tampak sombong dan tidak peka karena rasa percaya diri.

Bagi orang-orang di sekitar mereka, rasa haus perhatian dan kekaguman bisa melelahkan.

Ledakan emosi atau membanggakan prestasi adalah cara Leo mencari pengakuan dan kesombongan mereka bisa melelahkan.

3. Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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