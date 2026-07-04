Ramalan Zodiak Libra 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra mungkin merasa sedih hari ini. Jika memiliki keputusan penting yang harus diambil, sebaiknya tunda saja.



Kemungkinan, Libra akan menghadapi kesulitan dalam memilih antara keluarga dan teman. Keseimbangan adalah kunci dalam situasi ini, jadi tidak perlu khawatir. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk bersantai dan memulihkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 4 Juli 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra tidak akan menghadapi hambatan besar dan mendapatkan hasil diskusi pernikahan sesuai harapan. Terkait karir, ambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya pesaing yang mencoba menjatuhkanmu.



Sementara itu, Libra harus lebih berhati-hati dan melakukan pencegahan agar sakit punggung atau nyeri leher tidak kambuh lagi. Terkait keuangan, kemampuan Libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.



Cinta Libra

Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut akan berjalan lancar sesuai harapan Libra. Libra tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan. Bahkan, Libra mungkin menetapkan tanggal pernikahan hari ini.

