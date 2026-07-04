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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Minggu, 5 Juli 2026: Saatnya Percaya Diri, Prioritaskan Diri Sendiri dan Nikmati Akhir Pekan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Virgo diprediksi perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.

Jika belakangan ini merasa jenuh atau kelelahan, cobalah keluar dari rutinitas dengan mempelajari hal baru.

Aktivitas sederhana yang berbeda dari biasanya dapat membantu mengembalikan semangat sekaligus meningkatkan kreativitas.

Hari ini juga menjadi momen yang tepat untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Dalam hubungan pribadi, jangan terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan diri sendiri.

Memberikan batasan yang sehat dan mempraktikkan cinta kepada diri sendiri akan membawa keseimbangan yang lebih baik.

Di sisi lain, tetap perhatikan arahan dari atasan di tempat kerja dan bijaklah mengelola pengeluaran.

Keinginan untuk menikmati berbagai aktivitas menyenangkan memang cukup besar, tetapi pastikan semuanya tetap sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.

Jika sudah memiliki rencana akhir pekan, manfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat dan mengisi kembali energi.

Untuk ramalan zodiak Virgo selengkapnya pada Minggu, 5 Juli 2026, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Asmara Virgo

Kehidupan asmara Virgo mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mencintai orang lain dan menghargai diri sendiri.

Bagi Virgo yang masih lajang, fokuslah terlebih dahulu pada kebahagiaan serta perkembangan pribadi sebelum memulai hubungan baru.

Sementara itu, Virgo yang sedang berpacaran maupun telah menikah disarankan menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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