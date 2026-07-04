Ramalan Zodiak Pisces 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, aktivitas sosial akan membuat zodiak Pisces merasa bahagia. Pisces akan menghargai perubahan yang terjadi dalam hidup baru-baru ini. Luangkan waktu untuk berkonsentrasi pada jalan di depan, dan jangan ragu untuk menjelajahi jalan intelektual baru.

Lakukan semua hobimu dan bersenang-senanglah dengannya. Kekuatan batin akan memotivasi Pisces untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces akan berhasil membujuk dan meyakinkan orang tua tentang kesesuaian pasangan saat ini. Terkait karir, waspadalah saat berbagi informasi karena ada kemungkinan tuduhan palsu dilayangkan oleh pesaing.



Sementara itu, cobalah menurunkan berat badan berlebih sesegera mungkin untuk menghindari masalah kesehatan di masa mendatang. Terkait keuangan, tingkatkan potensi penghasilan dengan memanfaatkan kecerdasanmu untuk menyelesaikan tanggung jawab tambahan di tempat kerja.



Cinta Pisces

Jika sedang berusaha meyakinkan orang tua tentang kesesuaian pasangan, kemungkinan besar Pisces akan berhasil membujuk mereka.

