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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 5 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Shio Tikus akan merasa sangat gembira dalam hal pertemanan dan percintaan.

Sedangkan shio Macan, percayalah pada keberuntunganmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 5 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Anda akan merasa sangat gembira dalam hal pertemanan dan percintaan.

Anda bisa meraih banyak kesuksesan sosial juga menikmati cinta sesuai keinginan hati.

Rangkul hari keberuntungan ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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