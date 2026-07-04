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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 5 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Virgo, pertimbangkan pembelian dengan cermat, penundaan kepuasan mengarah pada kepuasan yang lebih besar.

Sedangkan Scorpio hindari pengeluaran berlebihan secara diam-diam dan tinjau kembali tujuan tabungan untuk ketenangan pikiran.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Minggu 5 Juli 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Romansa berkilau, pernyataan tulus atau kencan penuh sukacita memancarkan berbagai kemungkinan.

Ambisi mendorong kemenangan karier, Anda menonjol, menarik dukungan dari rekan dan mentor.

Kemurahan hati membuahkan hasil, tetapi perhatikan anggaran Anda saat merayakan.

Prioritaskan tidur dan isi ulang energi, bahkan di tengah sorotan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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