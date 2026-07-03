Tajir Melintir, 6 Shio Ini Diramalkan Dapat Rezeki Gratis Setiap Hari

Ilustrasi shio yang rezekinya berlimpah. (Magnific)
JawaPos.com – Menurut astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi akan menikmati keberuntungan finansial yang cukup besar sepanjang tahun ini. Periode tersebut diyakini menghadirkan berbagai peluang yang dapat mendukung peningkatan rezeki dan kondisi ekonomi mereka.
Sejumlah pemilik shio disebut berada dalam fase yang penuh keberuntungan, sehingga kesempatan memperoleh penghasilan maupun keuntungan diperkirakan datang dari berbagai arah. Kondisi ini membuat mereka dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang diramalkan memperoleh kelancaran rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Kerbau
Bagi mereka yang terlahir pada tahun 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009, tahun ini diprediksi akan menjadi periode yang sangat menguntungkan dari segi finansial.
Keberuntungan ini dapat dimaksimalkan dengan menempatkan tanaman bambu sebagai hiasan di rumah atau tempat kerja.
Bambu dipercaya memiliki kekuatan khusus untuk menarik kemakmuran dan memperkuat aura positif di sekitar pemiliknya.
Tanaman ini juga sangat praktis karena mudah dirawat dan dapat ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
Kehadiran bambu tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih tenang dan damai.
Energi positif yang dipancarkan bambu konon dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas dalam bekerja.
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