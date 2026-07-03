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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 3 Juli 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra 3 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Libra.

Berbagai hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga Anda perlu memiliki kesabaran lebih dalam menghadapi setiap situasi.

Meski tekanan dan rasa pesimis bisa muncul, jangan biarkan hal tersebut menguasai pikiran.

Menenangkan diri melalui aktivitas yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau bermeditasi dapat membantu Libra menjalani hari dengan lebih tenang dan bijaksana.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (3/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini membutuhkan kesabaran dan kemampuan mengendalikan emosi. Beberapa rencana mungkin berjalan lebih lambat dari yang Anda harapkan sehingga memicu rasa stres atau kecewa.

Namun, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tetaplah berpikir positif dan manfaatkan waktu untuk menenangkan pikiran.

Cinta Libra

Kehidupan asmara berpotensi diwarnai kesalahpahaman akibat pikiran yang sedang tidak tenang.

Anda mungkin lebih mudah mengungkapkan kekhawatiran atau perasaan negatif kepada pasangan.

Agar hubungan tetap harmonis, cobalah mengendalikan emosi dan berkomunikasi dengan kepala dingin.

Editor: Bayu Putra
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