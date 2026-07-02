Tak Hanya Hoki Semata, 3 Shio Ini Diramalkan Hidupnya Penuh Rezeki dan Kebahagiaan

JawaPos.com - Menurut ramalan shio, terdapat beberapa shio yang diprediksi akan memasuki periode yang dipenuhi keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Aliran energi positif diyakini membawa peluang rezeki yang lebih besar serta meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, shio-shio tersebut disebut akan memasuki fase terbaik dalam perjalanan hidupnya. Masa ini diperkirakan menjadi awal dari kehidupan yang lebih mapan, makmur, dan penuh keberhasilan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang diramalkan akan menikmati limpahan rezeki serta kebahagiaan dalam kehidupannya.

1. Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi dapat banyak rezeki dan hidup senang, yaitu Shio Tikus. Khusus yang lahir di tahun 1960, 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah.

Perlu diketahui bahwa Shio Tikus merupakan Shio yang dianggap paling beruntung dalam hal keuangan. Kepribadian mereka yang cerdas dan pintar dalam mengelola keuangan membuat mereka cenderung mendapatkan rezeki yang berlimpah.

Namun, tak hanya itu saja Shio ini juga dikenal memiliki rasa syukur yang tinggi.

Mereka selalu bersyukur atas segala yang dimilikinya baik itu besar maupun kecil. Hal ini yang membuat rezeki Shio Tikus terus mengalir deras.

2. Shio Kambing

Shio Kambing khusus yang lahir di tahun 1967, 1979 elemen tanah, 1991 elemen logam, 2003 elemen air, dan tahun 2015 elemen kayu. Shio Kambing merupakan simbol kemakmuran dan keberuntungan dalam kepercayaan Tionghoa.