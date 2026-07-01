7 Weton Ini Diyakini Pembawa Hoki dan Penuh Rezeki, Keberkahan Mengelilingi Orang-orang di Sekitarnya

Ilustrasi Pembawa Hoki yang Berpeluang Jadi Jutawan (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi penanggalan Jawa, weton dipercaya tidak hanya menunjukkan hari kelahiran seseorang, tetapi juga menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan yang dimilikinya.
Berdasarkan ajaran Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini membawa keberuntungan besar serta memiliki peluang lebih baik dalam urusan rezeki.
Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki energi positif yang mendukung kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, usaha, maupun kesempatan meraih kesuksesan.
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Banyak yang meyakini bahwa mereka lebih mudah menemukan peluang emas dan memperoleh hasil yang baik dari setiap usaha yang dijalani.
Keberuntungan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang muncul secara instan, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang dipercaya menyertai weton tertentu.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat tujuh weton yang disebut sebagai pembawa hoki dan dipercaya memiliki rezeki melimpah menurut Primbon Jawa.
Rabu Pon memiliki neptu 14 yang berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7), berada di bawah naungan langkun rembulan yang melambangkan ketenangan dan keteduhan.
Mereka yang lahir pada Rabu Pon dikenal memiliki kecerdasan sosial yang tinggi dan kemampuan luar biasa dalam merencanakan masa depan.
Orang dengan hari kelahiran ini juga memiliki insting kuat dalam melihat berbagai peluang yang tersedia di sekitar mereka.
Berkat pengaruh lintang kuda, penghasilan mereka cenderung mengalir dengan stabil sepanjang hidup.
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